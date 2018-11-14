不願再靠別人！梅克爾挺馬克宏 籲打造「真正的歐洲軍」

德國總理梅克爾。（歐新社）

2018-11-14 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕11月11日為一次世界大戰終戰百週年，法國總統馬克宏趁勢拋出打造「歐洲聯軍」的想法，引發美國總統川普震怒，德國總理梅克爾則力挺歐洲軍的構想，認為歐洲各國未來將更緊密結合在一起，組建聯軍自然也是目標之一。

梅克爾週二在法國史特拉斯堡向歐洲議會議員們演說時，描述了她對歐洲共同體的未來構想，過程中她回顧了歐盟過去所締造的成就，同時強調歐洲多樣化及團結一致的重要性。梅克爾警告，歐洲的價值正受到挑戰，「我們正在體認獨立發聲的難度越來越高，這也就是為什麼攜手合作對我們來說如此重要」、「唯獨有更強大的歐洲，才能保衛歐洲自身的價值。」

梅克爾表示，依靠別人的時代已經結束，代表著歐洲必須將命運牢牢握在自己的手中，她也將提出成立「歐洲安全理事會」（European Security Council）的方案，以強化歐洲防衛、安全政策的制定效率，並以有朝一日打造「真正的歐洲軍」的目標邁進。

馬克宏日前建議歐洲建立專屬部隊，以抵抗美、中、俄等強權，令川普相當火大，不但斥此舉「非常侮辱」，也不出席一戰停戰百年紀念的「巴黎和平論壇」，回國後甚至在推特上發連珠炮，諷刺地說「在我們美軍出現之前，法國人已經在巴黎開始學德語了，到底要不要還錢給北約！」