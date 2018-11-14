中國入校逮維權學生 CNN：恐懼已席捲各大名校...

北京大學畢業生張聖業在北大校內遭綁架。（圖擷自網路）

2018-11-14 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕參與深圳佳士公司工運維權的北京大學應屆畢業生張聖業，9日晚上在北大校園被捕，中國近期至少有10多名參與工人維權運動的年輕活躍人士失蹤。美國《CNN》報導，現在恐懼已席捲了中國精英大學的校園，有學生表示，整個北京大學現在像是瀰漫著白色恐怖。

報導提到張聖業遭逮捕事件，當時他遭黑衣人襲擊，隨後拖入車內，有學生對《CNN》表示，整個北京大學像是瀰漫白色恐怖，即使只是剛到發傳單的維權人士附近，保安人員就會到學生身邊警告。

報導指出，在中國國家主席習近平的統治下，北京打擊異議人士的手段越來越多，包括人權活動家、勞工團體和宗教組織等，儘管是自稱受馬克思主義的北京大學菁英名校學生也遭逮。分析認為，打壓年輕馬克思主義者，對於中共來說相當諷刺，特別是習近平在2012年上任後，一直積極宣揚馬克斯主義。

康乃爾大學副教授傅利曼（Eli Friedman）曾與支持工人權利的學生團體聯繫過，他認為中共鎮壓只會破壞共產黨的合法性，「如果（中共）不與工人站在一起，那社會主義是什麼？」傅利曼也強調，前幾天前在北京大學發生的事情之後，（中國）人們普遍感到恐懼，張聖業被逮捕，引起人們注意另一些學生失蹤的事實。

張聖業參與支持深圳佳士工人維權，8月被警方控制，獲釋後繼續聲援工運並發起「尋悅行動」，尋找被失蹤的北大校友顧佳悅。