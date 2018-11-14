避免和美國爆發「冷戰」 美副總統要中國大徹大悟

彭斯呼籲中國，若想避免和美國進行「冷戰」，那就得先改變自己的行為模式。（法新社）

2018-11-14 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將與中國國家主席習近平將在布宜諾斯艾利斯G20峰會會面，被視為是美中關係轉捩點之一，但在兩人見面之前，美中緊張關係持續加劇仍是現在進行式。對此，美副總統彭斯呼籲中國，若想避免和美國進行「冷戰」，那就得先改變自己的行為模式。

彭斯將先於川普在巴布亞紐幾內亞舉辦的亞太經合會（APEC）中與習近平同台，但兩人不會另行會談，要把鎂光燈全留給川習會。彭斯接受《華盛頓郵報》專訪時表示，川普已經敞開和談的大門，但只有中國願意做出顯著讓步，配合美國在政治、經濟及軍事上的要求，雙方才能達成共識，「這是中國一次極佳的機會，來避免與美國發生冷戰。」

彭斯提到，阿根廷的川習會將對後續發展產生巨大影響，「總統的態度是確保中國了解我們的立場，以及我們準備好要採取什麼行動，這麼一來，他們就能帶著具體計畫來到阿根廷，且不僅是處理貿易赤字的問題，我們堅信中國得知道美國的態度。」

彭斯還說，中國需要在幾個經貿問題上讓步，包括智慧財產權、強迫技術轉移、限制進入中國市場、尊重國際法、限制國際海域自由航行權利及中國共產黨干預西方國家的政治活動等。彭斯強調，如果北京當局沒有做出明顯且實質的改變，美國將進一步在經濟、外交和政治上施加壓力，「相較中國，我相信美國強大的經濟，能夠使我們度過這段時期。」

彭斯先前針對對中國發表演說，譴責北京試圖干預美國選舉及全球政治，影響美國貿易政策，啟動滲透、宣傳和前線組織來影響美國對中政策的觀點，以及說服台灣在拉丁美洲的3個友邦與其斷交，改和中國建交，此舉威脅了台海穩定。