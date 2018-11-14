控劇毒農藥、低價菜 俄南村民傳怒「下架」中國菜棚

2018-11-14 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯南部達吉斯坦共和國諾蓋地區納里曼村，日前傳出上百名村民透過開會連署請願、集會抗議、當面交涉等方式，要求關閉一處由中國人種植的溫室菜棚。有媒體提到，不少民眾反對恐與「中國菜農大量使用劇毒農藥」汙染土地、有害人體，以及「低價蔬菜」影響其他菜農生計有關。

綜合媒體報導，本月4日150名納里曼村居民代表與村長開會，商討該處菜棚使用土地與關閉議題，並達成共識決議將其關閉，接著上交400名支持者簽字連署請願信。文中引述村長說法，表示之前同意中國人種菜是為換取資金改造修建體育館，提供給年輕人好的環境，如今那些年輕人也反對，所以他改變主意。

報導指出，後來數百名居民前往該處溫室菜棚，當著中國菜農的面要求關閉菜棚。文中提到，菜棚主人拜託村民們給予1個月時間，好讓他們完成關閉作業並遷往他地。

報導提及，居民強烈反對中國人租種菜棚，可能有兩個原因，其一疑為「中國菜農大量使用劇毒農藥」汙染土地，使其難以正常耕種，且產出的蔬菜恐含農藥有害人體；另一似為其「低價蔬菜」可能使當地菜農們「陷入困境」。

報導援引居民阿卜杜拉耶夫的看法，指出一般番茄熟成時間需花至少70天，「這些中國人種出的西紅柿只要30-40天就成熟了」，並懷疑不知是否用「化學品泡出來的」，讓人吃得不安心。阿卜杜拉耶夫也稱，近年菜價上不去，中國人又來摻一腳，感嘆可能要去領失業救濟。

報導引述，近年來俄羅斯境內，中國人種植的菜棚被關閉的消息時有所聞，部份中國菜農因身份問題被捕或驅逐出境，投資的栽培設施也被毀掉損失慘重。