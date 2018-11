智庫稱北韓隱藏導彈基地 川普打臉批假新聞

2018-11-14 10:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國《紐約時報》昨天引述華府一間智庫的報告,指在北韓發現至少13個未公佈的導彈基地,抨擊北韓意圖隱瞞戰力。文章經刊登後,南韓青瓦台隨即直斥此報告「不準確」,美國總統川普稍早也痛批《紐時》的報導是假新聞。

川普稍早在推特PO文表示,紐時該篇報導並不準確,美方早已知悉並掌握該報告內提及的北韓導彈基地,後者至今的動態均無異常。川普強調,紐時的報導純粹是假新聞,未來北韓情勢一旦發生變化,他將會即時公布相關消息給人民。

根據《韓聯社》此前的報導,青瓦臺發言人金宜謙13日表示,前述疑為假消息的報告引用商業衛星影像的觀測資料,而韓美情報部門早已運用軍用衛星掌握前述基地更詳細的情況,確認這些基地僅能用於發射短程導彈,與國際社會聞之色變的洲際導彈或中遠程導彈無關。

金宜謙指出,包含《紐約時報》在內的部分美國媒體引述該智庫報告,批評北韓在導演一場「大騙局」,但這說法並不準確,他強調,北韓從未承諾拆除該基地,也未簽署任何具有拆除義務的協議,此外,北韓也不具有申報這些基地的義務。

The story in the New York Times concerning North Korea developing missile bases is inaccurate. We fully know about the sites being discussed, nothing new - and nothing happening out of the normal. Just more Fake News. I will be the first to let you know if things go bad!