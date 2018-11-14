新紀錄！19克拉罕見粉紅鑽拍出15.6億天價

名為「粉紅遺產」（Pink Legacy）的罕見19克拉粉紅鑽石，昨（13）日在瑞士日內瓦舉辦的佳士得拍賣會上，以約新台幣15.6億元賣出，創平均每克拉售價的新高紀錄。（法新社）

2018-11-14 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕有顆質量19克拉，名為「粉紅遺產」（Pink Legacy）的罕見粉紅鑽石，昨（13）日在瑞士日內瓦舉辦的佳士得拍賣會上，被知名珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），以5000萬美元（約新台幣15.6億元）買下，創平均每克拉售價的新高紀錄。

綜合外媒報導，「粉紅遺產」的成色屬粉鑽最高等級，內部純淨無瑕，以長方形切割法並鑲在白金戒圈上，且拍賣業稱，這類顏色的粉鑽大多質量不到1克拉。當天在拍賣會上，共有5位買家競標，最後則由海瑞溫斯頓勝出。

「對我來說，『粉紅遺產』是鑽石戒的達文西，我認為，沒有東西比它更好。」佳士得主席高逸龍（Francois Curiel）表示，「粉紅遺產」以5000萬美元售出，平均每克拉260萬美元（約新台幣8096萬元），締造粉紅鑽的新世界紀錄。

「粉紅傳奇」曾為全球最大鑽石珠寶商戴比爾斯（De Beers）的經營者奧本海默（Oppenheimer）家族所有，惟佳士得未透露的這回賣家身分。

此外據悉，海瑞溫斯頓在得標後不久，便迅速將「粉紅遺產」更名為「溫斯頓粉紅遺產」（Winston Pink Legacy）。