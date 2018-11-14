川普又要換人？ 傳幕僚長、國土安全部長都將走人...

知情人士透露，川普可能在未來幾天要求尼爾森（見圖）請辭。（路透）

2018-11-14 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普又傳出要撤換身邊幕僚，根據《CNN》報導，有知情人士透露，川普正在考慮撤換白宮幕僚長凱利（John Kelly）和國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）。

《CNN》指出，該知情人士直言，除了川普的家人，其他在白宮工作的人，很少有人認為自己的工作是穩定的。知情人士透露，川普可能在未來幾天要求尼爾森請辭，因川普一直不滿她處理移民與邊境安全問題。

至於凱利方面，川普雖然曾說希望凱利做到他總統任期結束，但其實川普一直在尋找替代人選，可能接任者包括美國副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers），川普顧問迪斯特法諾（Johnny DeStefano）、白宮預算局長穆瓦尼（Mick Mulvaney）等人。

報導指出，艾爾斯爭取幕僚長職務很積極，至少告訴兩名友人，他​​正在爭奪這個位置，但艾爾斯坦言目前還不清楚他在白宮西翼中的地位是否穩固。

針對《CNN》爆料，白宮目前還未回應，川普本月7日在白宮舉行記者會時，多次被問及人事問題，川普當時並未給予明確答案，僅說期中選舉後調整人事很普遍，正在為不同職位物色人選。