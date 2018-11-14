脫歐草案達協議 英國疑歐派大將籲內閣莫背書

2018-11-14 04:36

〔中央社〕英國和歐洲聯盟今天就英國脫歐協議文本的草案達成協議，英國首相梅伊的內閣明天下午將召開特別會議，前外相強生和國會議員芮斯莫格等疑歐派大將呼籲內閣拒絕這項草案。

經過一年多來曲折的談判，英國和歐盟終於首度達成脫歐協議，不過強硬脫歐派人士指摘梅伊（Theresa May）向布魯塞爾投降，國會能否通過梅伊提出的任何脫歐協議，仍在未定之前。

根據梅伊辦公室聲明，英國和歐盟今天已就脫歐協議文本草案達成協議，梅伊的內閣明天下午2時將召開特別會議，考慮這份草案，並決定接下來的步驟，會請閣員事先閱讀草案內容。

英國廣播公司（BBC）報導，英國和歐洲聯盟官員經過本週密集談判後，已就脫歐協議的文本在技術性層面上達成協議。

消息傳出後，疑歐派反對者立即表示將在國會封殺這項協議。梅伊自從輸掉去年國會提前大選後，必須仰賴10名北愛爾蘭議員的支持，以維持國會多數。

看來梅伊還得面對重重困難。

撐起梅伊少數政府的北愛小黨民主聯盟黨（Democratic Unionist Party）副黨魁陶茲（Nigel Dodds）表示：「我認為，將會非常、非常難以強力推銷，不過讓我們等等看實際的細節。」

他表示，在看過實際的細節後，才會決定是否會在表決時反對這項協議。

反對黨工黨表示，這對英國來說不太可能是正確的協議。工黨曾表示，如果協議未能保有目前在歐盟的「所有」經濟好處，就會加以反對。

自由民主黨（Liberal Democrats）領袖克布爾（Vince Cable）指出，這項協議將無法在國會過關。

「這個問題必須來到國會，就我們對各個黨派不同看法的認知，這樣的協議無法過關。」

脫歐大將強生（Boris Johnson）和芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示，梅伊出賣英國，他們會加以反對。

強生表示，「這是附庸國之類的東西」，他會投票反對這種令人無法接受的協議。

疑歐派國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）表示，如果協議內容真如報導所說，英國政府有可能瓦解，因為這項協議將無法為保守黨接受。