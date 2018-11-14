脫歐草案達協議 英首相將開內閣會議尋求背書

2018-11-14 02:44

〔中央社〕脫歐協議談判馬拉松終於即將看見終點，英國廣播公司（BBC）報導，英國和歐盟已經就草案達成協議，英國首相梅伊將在明天下午2時召開特別內閣會議，尋求政治背書。

消息人士告訴BBC，經過密集磋商後，英國和歐盟已就脫歐協議的文本在技術性層面上達成協議。

「金融時報」報導，2名消息人士指出，協議文本已在布魯塞爾定案，有待梅伊（Theresa May）去說服意見分歧的內閣。據稱內閣成員今天晚上被召集至唐寧街10號舉行一對一會談，商討包括北愛爾蘭硬邊界等最關鍵的爭議項目。

BBC政治記者楊恩（Vicki Young ）指出，閣員很可能會在今晚拿到完整的協議草案文本，替明天預作準備。他們要決定是否支持草案；若不支持，則要決定是否辭去內閣職務。

歐盟其餘27國的大使明天也將齊聚布魯塞爾召開會議。

北愛爾蘭和愛爾蘭的邊境問題，讓脫歐協議在最後卡關。歐盟和英國曾表示，愛爾蘭將不會有硬邊界；然而，在歐盟與英國未來的貿易關係明朗之前，要如何把不設硬邊界付諸實現，成為一大難題。

脫歐協議草案預料會讓英國暫時繼續留在關稅同盟內，避免北愛設硬邊界，直到英國與歐盟的貿易協議定案。

英國將在明年3月29日正式脫歐，進入過渡期。歐盟和英國都希望能在11月底前召開歐盟領袖特別高峰會，簽署脫歐協議。

明天的會議對於梅伊而言將是一大政治考驗，她將試圖取得9名疑歐派內閣成員的支持。不過，挺歐派的內閣成員對梅伊感到「樂觀」，認為她能弭平歧見，在11月底前讓歐洲理事會（European Council）召開特別會議。

梅伊先前曾警告PF3R4501.CAP CNA頭條 11/14/18 02:38:08脫歐草案達協議 英首相將開內閣會議尋求背書〔中央社〕脫歐協議談判馬拉松終於即將看見終點，英國廣播公司（BBC）報導，英國和歐盟已經就草案達成協議，英國首相梅伊將在明天下午2時召開特別內閣會議，尋求政治背書。

消息人士告訴BBC，經過密集磋商後，英國和歐盟已就脫歐協議的文本在技術性層面上達成協議。

「金融時報」報導，2名消息人士指出，協議文本已在布魯塞爾定案，有待梅伊（Theresa May）去說服意見分歧的內閣。據稱內閣成員今天晚上被召集至唐寧街10號舉行一對一會談，商討包括北愛爾蘭硬邊界等最關鍵的爭議項目。

BBC政治記者楊恩（Vicki Young ）指出，閣員很可能會在今晚拿到完整的協議草案文本，替明天預作準備。他們要決定是否支持草案；若不支持，則要決定是否辭去內閣職務。

歐盟其餘27國的大使明天也將齊聚布魯塞爾召開會議。

北愛爾蘭和愛爾蘭的邊境問題，讓脫歐協議在最後卡關。歐盟和英國曾表示，愛爾蘭將不會有硬邊界；然而，在歐盟與英國未來的貿易關係明朗之前，要如何把不設硬邊界付諸實現，成為一大難題。

脫歐協議草案預料會讓英國暫時繼續留在關稅同盟內，避免北愛設硬邊界，直到英國與歐盟的貿易協議定案。

英國將在明年3月29日正式脫歐，進入過渡期。歐盟和英國都希望能在11月底前召開歐盟領袖特別高峰會，簽署脫歐協議。

明天的會議對於梅伊而言將是一大政治考驗，她將試圖取得9名疑歐派內閣成員的支持。不過，挺歐派的內閣成員對梅伊感到「樂觀」，認為她能弭平歧見，在11月底前讓歐洲理事會（European Council）召開特別會議。

梅伊先前曾警告疑歐派成員，表示脫歐協議若無法在11月完成，政府就得立刻開始準備面臨「無協議脫歐」的慘痛經濟後果。

「金融時報」報導，除了內閣成員之外，企業領袖明天也受邀至唐寧街，梅伊準備開始展開密集遊說，說服企業領袖支持協議草案。

在英國與歐盟都正式同意協議草案之後，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）預料才會宣布召開特別會議。「金融時報」指出，會議時間可能定在25日。（編輯：陳政一）