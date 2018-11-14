記者通行證被撤銷 CNN上法院控告川普與白宮官員

CNN週二（13日）宣布，已對美國總統川普（Donald Trump）和多名總統助理提告，要求恢復白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）記者通行證。（美聯社）

2018-11-14 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）記者通行證，日前被白宮撤銷。CNN週二（13日）宣布，已對美國總統川普（Donald Trump）和多名總統助理提告，要求恢復阿科斯達的通行許可。

CNN白宮記者阿科斯達上週三被指控在記者會中「對年輕女性動手」，遭撤銷進出白宮的通行許可。CNN則稱白宮的指控「是徹頭徹尾的謊言」。上週五，CNN正式向白宮發出一封信，要求立即恢復阿科斯達的通行許可，否則將提告。

CNN週二證實，已向位於華盛頓特區的地方法院提出訴訟，指阿科斯達與CNN受到美國憲法第一與第五修正案保護的權利，都因為記者通行證遭撤銷而受到侵犯。

CNN和阿科斯達是原告，被告則有6人，包括川普、白宮幕僚長凱利（John Kelly）、白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）、白宮副幕僚長尚恩（Bill Shine）、特勤局長阿爾斯（Randolph Alles）、以及將阿科斯達的通行證拿走的特勤局官員杜伊（John Doe）。

CNN表示，這種情況可能發生在其他媒體記者身上，如果未受到挑戰和批評，白宮的行為可能會對任何記者造成危險的寒蟬效應。白宮記者協會已表示會強力支持CNN的決定。