少年拳手為養家走上打拳路 頭部受5重拳KO不治身亡

2018-11-13 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名年僅13歲的少年靠著打拳賺錢，幫助家中生計，但是日前他在一場拳賽中被對手以重拳KO，頭部受到重創的少年雖緊急送醫，但仍宣告不治。

根據《泰國網》報導，泰國北欖府這名13歲的拳擊少年Anucha Thasako在本月10日參加了一場慈善泰拳拳擊賽，其頭部累計共遭受了5記重拳攻擊，被對手擊敗。該名少年隨後倒下時，頭又直接硬生生砸在地上，當場便失去意識。雖然馬上被緊急送往當地醫院急救，但是醫生診斷出Anucha 的顱內出血太過嚴重，建議轉院至設備較佳的北欖府醫院，但為時已晚，最終Anucha 不治身亡。

據悉，Anucha 自幼就失去雙親，從小由48歲的叔叔Damrong Thasako一手拉拔長大，而他也對叔叔十分孝順，Damrong 難過表示Anucha 很聽話，8歲那年，Anucha 站上了拳擊場，開始了比賽生涯，這5年來共計出賽超過了170場，而Anucha 在拳賽中賺來的錢全拿來補貼家用以及繳學費。而這起遺憾的事故也引起泰國拳界的關注，還有善心人士發起募款，幫助Anucha的後事以及其家人未來的生活基金。

Anucha發生憾事的當天賽事影片也被分享到網路上，片中可以看到Anucha的身上，尤其是受到重創的頭部未配戴有任何護具，引起爭議。其實先前就有許多來自窮苦家庭的少年為了生活家計，走上打拳的道路，且大多都沒有配戴護具，用生命換取金錢。對此，目前泰國當局正積極討論修訂拳擊法案（Boxing Act），禁止12歲以下孩童參與拳擊賽事，但不少泰拳拳手反對，認為若通過這項規定，不僅會破壞掉百年來維持的泰拳文化，還會嚴重影響許多貧苦家庭的生計。