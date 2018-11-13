篠原涼子、西島秀俊 點亮東京城中城耶誕燈飾

日本女星篠原涼子、童星稻垣來泉和男星西島秀俊為東京城中城點亮今年的耶誕燈飾。（記者林翠儀攝）

2018-11-13 20:35

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕位於日本東京六本木的「東京城中城」（MIDTOWN）的耶誕燈飾在13日晚間點亮，明星篠原涼子、西島秀俊等人受邀到場主持點燈儀式，篠原涼子表示，能站在草坪正中央的「特等席」欣賞如夢似幻的燈飾，實在太享受了。

耶誕燈飾是東京城中城每年年底的最大盛事，今年舉辦第12屆的「MIDTOWN CHRISTMAS 2018」，從13日起至12月25日止，主燈飾設置於城中城廣達2000平方公尺的草皮廣場上，共使用了19萬顆LED燈，還有100個的光球，配合音樂和一夜噴出約45萬顆的肥皂泡泡，象徵星球「誕生、璀璨、爆發」的歷程，展現浩翰宇宙的夢幻空間。其中，肥皂泡泡秀為期間限定，將在12月16日結束。

主燈飾之外，周邊的路樹也穿上了各色的燈飾冬衣，9棵以燈飾裝點成香檳杯造型的路樹更是吸引路人拍照。

受邀點燈的篠原涼子、西島秀俊和童星稻垣來泉，最近主演東野圭吾小說改編的電影「人魚沈睡的家」，3人也趁機打片。

篠原表示，以前她常來城中城的草坪上休息，天氣好的時候非常舒適，每年的燈飾只能站在場邊欣賞，今晚能站在正中央的特等席上，真是無上的享受。西島則表示，城中城有包括日本料理在內的各國美食。電影中扮演篠原和西島兩人女兒的稻垣活潑可愛，盛讚燈飾好美。

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