中共黨支部「入侵」香港城大 中國官網急刪消息

香港多家媒體今（13）日指出，在香港城市大學攻讀學位的中國法官設立中共臨時黨支部，多次舉行黨務活動，包括在香港城大召開黨支部會議。（法新社）

2018-11-13 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港多家媒體今（13）日指出，在香港城市大學攻讀學位的中國法官，設立中共臨時黨支部，多次舉行黨務活動，包括在香港城大召開黨支部會議。最先披露相關消息的中國國家法官學院官網，疑似在此事引發爭議後急刪相關文章。

香港《星島日報》報導，中國國家法官學院官網日前發布消息，10月20日下午，第5屆、第6屆高級法官法學博士班臨時黨支部和第9屆法官法學碩士班臨時黨支部，在香港城市大學召開支部會議。國家法官學院黨委書記、院長黃文俊參加會議並講黨課。各臨時黨支部39名黨員參加了支部會議，11名非黨員學員應邀列席會議。

另外，根據法官學院官網本月8日發布，近日在香港城市大學學習的法官學員召開黨支部會議，認真學習中共總書記習近平廣東考察重要講話精神，「各支部黨員和列席同志踴躍發言，暢談學習心得體會」。顯示香港城大黨支部活動頻頻。

報導引述時事評論員劉銳紹表示，這顯示「黨領導一切」，中共黨委正在香港逐漸公開化。

香港《蘋果》指出，目前中國國家法官學院官網已找不到有關文章，只能透過搜尋引擎找到原文標題《黃文俊參加在香港城市大學學習的內地法官班臨時黨支部會議》，這篇原本放在中國國家法官學院官網的文章已被刪除，點入後僅剩一頁電腦編號。

中共黨章規定，黨員3人以上的單位都必須成立黨支部。去年有7名中國公派赴美的訪問學者，在加州大學戴維斯分校（UC Davis）成立中共黨支部，但這個組織僅存在兩星期即宣告解散，原因是違反美國法律。