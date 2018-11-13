翁山蘇姬被撤人權獎 緬甸民眾：不需要他們的獎品

2018-11-13 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織今天收回了頒發給緬甸實質領導人翁山蘇姬的最高榮譽，在面對國際社會因羅興亞穆斯林問題而憤怒的情況下，緬甸當局和人民對翁山蘇姬加倍支持，並稱「我們不需要他們的獎品」。

《法新社》報導，翁山蘇姬因處理緬甸若開邦少數民族羅興亞穆斯林危機不當而飽受國際社會批評，曾經頒給她人權相關獎項的國際組織或政府機構正在疏遠翁山蘇姬。國際特赦組織已取消2009年頒發給翁山蘇姬的良心大使獎（Ambassador of Conscience Award），因為關於緬甸軍隊對羅興亞穆斯林所犯下的暴行，她「滿不在乎」。

但在緬甸國內，翁山蘇姬仍在大部分地區有大量支持者，她所屬的政黨「全國民主聯盟」（NLD）發言人苗紐（Myo Nyunt）表示，剝奪獎項的決定不僅損害的翁山蘇姬的「尊嚴」，也傷害的NLD成員的尊嚴。

緬甸新聞部副部長吳昂拉吞（U Aung Hla Tun）說，他對國際特赦組織的聲明感到悲傷和失望，並稱翁山蘇姬受到「不公平對待」。他表示，這些舉動只會「讓人們更愛她」。

仰光街也有民眾支持翁山蘇姬，50歲的Khin Maung Aye表示，取消獎項的舉動非常幼稚，就像孩子們相處不好而收回他們的玩具。60歲的Htay Htay更直言，「我們不需要他們的獎品」。

翁山蘇姬尚未對國際特赦組織取消良心大使獎一事發表評論，但她過去也對撤回獎項問題不予理會。