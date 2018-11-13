李明哲下落不明 獄方理由：會見系統待維護

2018-11-13 19:20

〔中央社〕非政府組織工作者李明哲近期遭陸方兩度移監，他的妻子李凈瑜申請探視則受阻撓。據了解，湖南赤山監獄這次以探視會見系統升級維護為由，暫停會見，並表示時間需一周以上。

李明哲救援大隊日前發布新聞稿，指10月19日接獲台商協會告知，李明哲從湖南被移監河北；10月31日，又從台商方面得知李明哲又被移回赤山監獄，於是透過海峽交流基金會，再次安排探監，卻在11月9日收到訊息，探監再度被拒。

新聞稿指出，種種異常現象顯示，李明哲正處於危險狀態中。

據中央社記者掌握的消息，獄方這次是以「探視會見系統升級維護」為由，暫停探視會見。獄方更告知，「時間須一周以上」，但還不確定何時能恢復探監。

李明哲去年3月在中國大陸被捕，同年11月以「顛覆國家政權罪」被判處有期徒刑5年，12月28日被分配到湖南省益陽市沅江市南嘴鎮赤山監獄七監區「服刑改造」。

根據家屬今年1月提供的監獄告知書，親屬可每月會見一次，會見日必須是周二；每次會見不得超過30分鐘。李凈瑜在今年3、5、6、7、9月，曾5度赴陸探視，但10月過後探監再度受阻。

李凈瑜10日召開記者會指出，李明哲在獄中身形消瘦，加上連續2次移監，以及取消探監，讓她擔憂李明哲的健康是否出現狀況。

此外，據了解，獄方在公開審判，以及家屬5次探視過程中，均安排李明哲穿著長袖、長褲。因此，家屬無法從外觀觀察，李明哲的身體是否有其他病變症狀，也無法辨識是否有受凌虐痕跡。（編輯：邱國強）