你並不孤單！「全英最寂寞女人」故事吸上千網友迴響

英國32歲的女子福克絲自認是「全英國最寂寞的女人」，她在過去10年裡都沒有朋友。（圖擷自太陽報）

2018-11-13 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技的發達，人與人間的關係卻越來越冷漠，導致社會上出現很多邊緣人。英國一位30多歲的女子更已經有長達10年沒朋友了，每當她需要與人社交時，只能前往超市找陌生人互動。

綜合外媒報導，英國32歲的女子福克絲（Emily Fox）自認是「全英國最寂寞的女人」，她在過去10年裡都沒有朋友，她直言這讓她感到極度孤立。很多時候她連續好幾個星期都沒機會與任何成人交談，她因此只能到超級市場找收銀員或其他陌生人互動，有時她明明可以很快結束購物，卻會逛街逛上半個小時，為的就是與寂寞對抗。

福克絲直言，雖然別人看到她時都認為她是個快樂、活潑的人，但她內心其實感到非常寂寞。她也表示，每到佳節來臨時，她都會更加難挨，因為人們都在討論要去參加的耶誕派對，她很希望有人能對她的寂寞感同身受。

雖然福克絲有3個小孩，但她表示她其實很難與小孩展開適當的對話，因為小孩們不是在學校，就是在他們爸爸那邊。她直言，小孩們可以讓她有事情忙，卻無法減輕她的寂寞感。

福克絲表示，她至今已面對寂寞很長一段時間，她認為自己比老年人更孤獨，因為老人還有照護員可以聊天，但年輕人卻沒有這樣的資源。她希望她的故事能讓更多人重視那些感到孤獨的年輕人。

福克絲的故事在登上《太陽報》、《鏡報》、《每日郵報》等媒體後，許多網友都主動表示，願意與她交朋友。她的故事也引來上千名網友針對孤獨展開熱烈討論，不少網友都留言，「我也很寂寞。」、「我懂妳的苦！」、「寂寞的感覺真的不好受！」

也有網友認真分析，其實多數人都會感到寂寞，這與單身與否、有沒有朋友無關，有的人就算有很多好朋友，仍常常感到孤獨。而且隨著年輕變大，交朋友變得越來越難。有網友因此建議年輕人，可以透過當義工、參加課程來交朋友。