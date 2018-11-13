險撞機！疑飛機侵入浦東機場跑道 達美航空起飛前一刻急煞

客機煞停後，立刻有消防車趕來進行灑水降溫，以防起落架輪胎爆胎起火。（圖擷自微博）

2018-11-13 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕達美航空一架DL582航班的A350客機，今上午在上海浦東機場起飛時，疑因有其他飛機入侵跑道，迫使A350客機在即將起飛的高速狀態下急煞，所幸飛機成功煞停，沒有造成人員傷亡。

綜合中國媒體報導，達美航空一架由上海浦東飛往底特律的DL582航班，今突顯示「取消」，有機上乘客爆料，這架客機在跑道上滑行，正處在高速狀態下準備起飛，突然有其他飛機橫穿跑道，「飛機機頭都快拉起來了，所幸飛行員迅速反應緊急煞車，未造成事故」，機上乘客飽受驚嚇，所幸沒有人員傷亡。

客機煞停後，立刻有消防車趕來進行灑水降溫，以防起落架輪胎爆胎起火，2016年上海虹橋機場也曾出現這種驚險場面，中國東方航空一架A320在起飛時，另一架東航A330客機卻正滑過跑道，A320機組隨後迅速將飛機拉起，避免撞機事故，事後調查兩機只差3秒就會相撞。

而1977年2架波音747客機在北非的洛司羅迪歐機場發生相撞，正在起飛的荷蘭航空波音747，攔腰撞上正在跑道上的泛美航空音747，導致兩機上多達583名的乘客和機組人員死亡的慘劇，至今仍是死傷最慘重的空難。