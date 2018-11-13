真的變成社畜？英企業擬為員工植晶片

2018-11-13 16:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了加強保護企業機密及提升辦公室便利性，英國多家金融和法律機構計畫為員工植入米粒大小的晶片，如同人類為寵物植入晶片一樣，做為身份識別及設限之用。然而，當地工會批評，此種做法根本是雇主強化控制力道、同時侵犯員工隱私的新招。

英國「每日電訊報」指出，瑞典生物科技公司Biohax正與英國多家金融機構和律師事務所商議，讓他們的員工在手掌虎口位置的肌肉，植入一枚米粒大小、要價150英鎊（約6110台幣）的晶片，不僅可充當員工證及門禁卡，也可在員工餐廳或合作商店快速付款，還能儲存醫療數據。

更重要的是，Biohax創辦人奧斯特倫（Jowan Österlund）表示，對於擁有不少機密文件的金融及法律機構，這類晶片可識別不同員工的身份，對員工進出特定辦公室和開啟文件設限等，藉此加強維安工作。據報導，這類晶片使用的是「近場通訊技術（NFC）」，與非接觸式信用卡的技術相同。

Biohax指出，目前已有4000人植入晶片，大部分來自瑞典。英國科技公司BioTeq則向衛報透露，已為150人植入晶片，大多數為個人客戶，亦有部分企業安排員工植入晶片，每人費用介於70至260英鎊之間（約2850至10590台幣）。此外，這類晶片也出口至中國、日本、法國等地。

不過，英國工會聯合會（TUC）表示，此種做法賦予雇主更多控制的力量，與侵犯員工隱私無異。代表雇主的英國工業聯合會（CBI）亦語帶保留指出，雇主與其隔空監視員工，倒不如多重視員工、增加彼此互動。

面對各界質疑，奧斯特倫表示理解，但他相信這是一個「學習過程」，企業可先讓員工自行選擇（植入晶片與否），再慢慢適應。