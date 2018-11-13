全球領袖齊聚巴黎紀念終戰百年 唯習近平缺席

當全球70國領袖齊聚法國巴黎紀念一戰百週年時，中國國家主席習近平卻缺席這一歷史場合。（歐新社資料照）

2018-11-13 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕2018年11月11日，是第一次世界大戰結束的一百週年，不少國家舉行紀念活動，悼念這個具重大歷史意義的戰爭已經終結一個世紀，一戰傷亡最慘烈的法國，也在凱旋門舉行盛大的紀念儀式，全球70多個國家的領袖親自參與。然而，中國國家主席習近平卻缺席了這場紀念活動，引發外界不少質疑聲音。

11月11日上午11點，法國的所有城市村莊同時敲響鐘聲，紀念一戰的終戰一百週年，全球70多國的領袖齊聚法國巴黎凱旋門，悼念、反思這場死傷上千萬人的戰爭。美國總統川普、俄國總統普廷、加拿大總理杜魯道、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、土耳其總統艾多根、以色列總理納坦雅胡等人皆親自出席，然而，中國國家主席習近平卻缺席了這個重大的歷史紀念場合。

《法廣》報導，一戰終結後，屬於協約國的中國是戰勝國之一，戰後簽署的「凡爾賽和約」，卻把青島從德國手中劃給日本，次年，北京爆發五四運動，這段歷史給中國留下恥辱性的記憶。然而，一戰時有14萬中國勞工前往法國北方前線，他們擡擔架、掩死屍、送補給、修鐵路，為協約國做出卓越貢獻，不少人更因此喪命。

《新唐人》報導指出，一戰時的中國是北洋政府，二戰則是中華民國政府，輿論認為，國際社會正在把「中國」和「中共」分開，也就是為一戰、二戰做出卓越貢獻的是中國人民，而非中共，所以習近平缺席這種歷史性場合，更讓如今的中國與世界脫節。

報導指出，中國在2015年舉辦抗戰勝利70週年紀念活動，西方領袖也幾乎無人參加，就是因為國際社會心知肚明，這些戰勝的榮耀與中共毫無關係。