哈紹吉殺手錄音曝光 《紐時》：沙王儲殺人最有力證據

美國媒體報導，哈紹吉遭殺害後，一名謀殺小組成員打電話給高階官員，「告訴你的老闆」，謀殺任務已經完成，暗示沙國王儲下令謀殺記者。（法新社資料照）

2018-11-13 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯異議記者、《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）謀殺案，土耳其政府聲稱擁有遇害時的錄音檔。美國媒體報導，哈紹吉遭殺害後，一名謀殺小組成員打電話給高階官員，「告訴你的老闆，謀殺任務已經完成」，暗示沙國王儲下令謀殺記者。

《紐約時報》報導，土耳其情報官員將上個月與美國中情局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）分享的這段錄音檔，被視為將沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與謀殺案之間連結的最有力證據。

報導提到，儘管在電話中沒有提到沙國王儲的名字，但美國情報官員認為「你的老闆」是一名年輕的統治者，而土耳其情報官員則表示電話中是謀殺小組成員與沙國王儲的一名幕僚在講話。據知情人士透露，這名在電話中使用阿拉伯語的人，就是沙國駐伊斯坦堡領事館攻擊哈紹吉的15人小組成員之一穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb）。

土耳其情報官員告訴美國官員，他們認為穆特瑞伯正在和一位殺國王儲的幕僚說話，沙國安全官員穆特瑞伯經常隨王儲出訪。雖然阿拉伯語的翻譯可能有所不同，但消息人士說，穆特雷布先生也向王儲幕僚說了「任務已經完成」。

土耳其官員說，錄音檔並未明確顯示沙國王儲涉入謀殺案，美國情報人員和其他政府官員也警告，儘管錄音內容可能使人信服，但仍然不是殺害哈紹吉的鐵證。

前中情局官員、現任布魯金斯研究所（Brookings Institution）的瑞戴爾（Bruce O. Riedel）則認為，那通電話幾乎等同是鐵證如山，這就是犯罪的證據。