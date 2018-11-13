「江蘇小哥」再發聲 直言中國是法西斯、動物世界升級版...

「江蘇小哥」因在Youtube上發表多篇影片批評中國政治，而受到網友的注目。（圖擷取自Youtube）

2018-11-13 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕因在Youtube上發表多篇影片批評中國政治，引發網友熱議的「江蘇小哥」又在推特上批評中國政府，他直指中國政府就是法西斯，「每一個華人都要選擇站在哪一邊？我們就是二戰的德日，你要選擇站在哪一邊？」

這名剛從蘇州大學畢業的劉姓青年最近到美國，其Youtube頻道「Vlog心聲」多次發表評論時政影片，曾提及「台灣跟中國是2個獨立的政府，早就是2個不同的政治實體」、「台灣人已經有自由了，絕不能被獨裁統一」等言論，引發討論，大批中國網友氣到語無倫次，痛罵他漢奸等語，還揚言他回國後要對他不利。

不過「江蘇小哥」無懼威脅，今在推特上表示，「許多人還活在天朝舊夢中。今天要解決新法西斯對自由世界的威脅，太平洋兩岸的自由與獨裁對立已經形成，每一個華人都要選擇站在哪一邊？我們就是二戰的德日，你要選擇站在哪一邊？」

「江蘇小哥」認為，許多中國人常自我安慰稱，中國就算現代不行，但是古代史還是輝煌的，但實際上中國這片土地從來沒有法律，自由，民主，平等這些文明基因，反倒是創造了獨裁、無知、愚昧。

「江蘇小哥」強調，「聽話」是中華文化的基本特徵，直言那裡從來沒有人，只是動物世界的升級版。

被網友暱稱為「江蘇小哥」的中國劉姓青年因在Youtube上發表多篇影片批評中國政治引發熱議，甚至因話題敏感，其老家遭到中國公安上門威脅。不過他無懼壓力，不但在網路上強槓中國官媒《環球》總編輯胡錫進，日前更PO出在美國路過中國「貪官」在美國豪宅的影片，諷刺意味相當濃厚。