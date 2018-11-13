川普因雨未訪美軍公墓挨轟 法國陸軍推特對比照引熱議...

法國陸軍的推特上，出現一張士兵冒雨訓練的照片，文中寫道「正在下雨，但不太嚴重，我們依然保有動力」，被外界質疑可能是在影射美國總統川普。（圖翻攝自法國陸軍推特）

2018-11-13 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普本月10日原訂參訪一戰陣亡美軍公墓，卻臨時以天候不佳直升機無法起飛為由取消倍受批評。外國網友們眼尖發現，當地時間12日，法國陸軍的推特上，出現一張士兵冒雨訓練的照片，還發文「正在下雨，但不太嚴重，我們依然保有動力」，不禁引發外界聯想。

綜合媒體報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞10日（上週六）原應搭乘海軍陸戰隊一號，前往巴黎東北方貝洛鎮的一座「埃納－馬恩美國陣亡將士公墓和紀念園地」，紀念1918年與德軍奮勇血戰，最後魂斷異鄉的美國士兵，但氣候不佳只好取消，白宮新聞秘書桑德斯解釋，因「能見度幾近是零」，總統夫婦乘坐的直升機無法起飛，又不想驅車前往打亂巴黎交通，才會改派白宮幕僚長凱利、參謀首長聯席會議主席鄧福德等人代表致意。

報導指出，然而這項決定卻引發輿論譁然，認為川普不尊重那些為國捐軀的士兵，還稱其行為可悲。隔天（11日）在一片批評聲浪中，川普冒雨造訪巴黎郊區的「敘雷訥美軍公墓與紀念館」，並致詞讚揚「偉大的戰士們為家庭、國家、上帝與自由，付出了一切。頂著雨、冰雹、雪、泥土、毒氣、子彈與迫擊砲，死守陣線、持續前進，直至取得勝利」。

報導提到，法國陸軍昨天在推特上貼照發文，圖片顯示陰雨綿綿下，一名穿著軍裝的士兵正曲身從低絆網下爬過，推文中寫道，「正在下雨，但不太嚴重，我們依然保有動力」，上線短短1天累計逾3000次轉推、破萬個讚，不少網友質疑這篇推文是否在暗諷川普，還有國外媒體寫成報導刊出，不過法國陸軍數小時後又推文謝謝粉絲的分享，同時澄清這張圖片背後並無任何暗喻影射的意涵。