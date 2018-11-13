在大自然賞鳥益處多！ 專家：紓壓、長壽、改善心血管疾病

多項研究與醫學專家指出，在大自然中賞鳥可以緩解壓力、改善心血管疾病，並與長壽有關。（歐新社）

2018-11-13 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕別以為賞鳥除了拍照就沒有其他意義了！多項研究與醫學專家表示，在大自然中賞鳥薰陶身心，可以緩解壓力、改善心血管疾病，並與長壽有關。

據《CNN》報導，英國艾希特大學一篇發表在BioScience期刊的研究，調查了英國南部城鎮的270多人，發現社區中的鳥類和樹木數量，和居民的心理健康存在正相關關係，換句話說，生活在鳥兒與林木較多的地方，就不太會遇到抑鬱、焦慮和壓力的困擾。

《環境心理學期刊》（Journal of Environmental Psychology）的另一篇論文顯示，聆聽鳥鳴有助於恢復注意力並減少壓力影響。

加州大學舊金山分校兒童醫院自然與健康中心的兒科醫生兼主任拉扎尼（Nooshin Razani）表示，除了賞鳥之外，還有數百項研究表明持續接觸大自然對健康有益，只要在自然環境中幾分鐘，就能調節壓力荷爾蒙皮質醇的分泌。

拉扎尼說，若在大自然待上15分鐘，就可以提升認知能力與注意力，生活中若經常接觸大自然，無論是在公園散步還是在森林露營，都與改善心血管疾病和長壽有關。

拉扎尼指出，還有多項研究表明社會關係是長期健康生活的關鍵，因此若和鳥友一起呼朋引伴去賞鳥，顯然具有健康的益處。