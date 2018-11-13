加州史上最慘野火，鄭明典嘆：現在不該是野火的季節。（法新社）

2018-11-13 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國北加州「坎普山火」（Camp fire）持續蔓延，死傷人數持續攀升，至今造成至少44人死亡，超越1933年造成29人死亡的格里斐斯公園（Griffith Park）大火，成為加州史上傷亡最慘重的森林大火，目前仍有數百人失蹤。

加州地區11月8日，在3處山區同時爆發野火，災情最嚴重的是北加州的「坎普山火」（Camp Fire），已成為加州歷史上破壞災情最強的山火，焚燒面積超過11萬英畝，火勢最烈期間，每秒就能吞噬一個足球場大小的林地，天堂鎮毀於一旦，鎮內近7千棟房屋全被燒個精光。

當局派出了近萬名消防員在前線遏止火勢，甚至出動囚犯協助滅火；加州大火嚴重程度連氣象局副局長鄭明典都相當訝異，他表示：「現在本來不應該是野火的季節」。

加州野火的好發季通常在每年5月到10月，因旱季高溫而遭遇森林大火，不過近年來野火已不受時令拘束、幾乎全年都燒，尤其10月到3月此季節特有的焚風「聖安娜風」（Santa Ana Winds）吹襲，火勢更加一發不可收拾，去年12月爆發的「湯瑪斯野火」（Thomas Fire），就讓南加州受創嚴重。