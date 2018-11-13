金庸今出殯 馬雲出席喪禮、習近平送花圈致意

上月20日去世的武俠小說泰斗兼《明報》創辦人查良鏞（筆名金庸）今（13）日早上出殯。（美聯社）

2018-11-13 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕上月20日去世的武俠小說泰斗兼《明報》創辦人查良鏞（筆名金庸）今（13）日早上出殯，包括生前作家好友蔡瀾、阿里巴巴集團創辦人馬雲等到場致悼，而遺體於11時許移送寶蓮寺火化。

香港《明報》報導，今早在香港殯儀館舉辦的金庸喪禮，以私人形式舉行，除蔡瀾、馬雲外，還有《明報》前副刊編輯主任李純恩、中國政協副主席董建華到場致悼，待儀式結束後，由兒子查傳倜捧着父親遺照登上黑色靈車，移送寶蓮寺火化。

報導指出，家屬遵照金庸生前囑託，後事從簡，不辦公祭，而昨日設靈當天，作家倪匡、《蘋果日報》創辦人黎智英、藝人黃曉明、香港導演許鞍華等人出席會場。

此外，中國國家主席習近平、國務院總理李克強、前國務院總理溫家寶、香港特首林鄭月娥等多位中港官員，及馬雲、香港首富李嘉誠、港星劉德華皆送上花牌致意。

據悉，香港沙田的香港文化博物館金庸館本月12日至30日，依平日上午10至下午6時，和周末上午10時至晚上7時，每天開放，供民眾弔唁金庸，不接受鮮花、花籃和花圈等物品。