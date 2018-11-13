中國稱「740萬人返鄉創業」 外界質疑是「大規模失業潮」

中國當局聲稱，目前有740萬人返鄉創業，外界則質疑是大規模失業潮。（法新社資料照）

2018-11-13 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國農業農村部8日公布數據，宣稱中國有高達740萬人返鄉創業，是振興農村的新生力量，然而，不少人質疑這波「農民返鄉潮」的真實性，更有人吐槽，明明是農民工的「大規模失業潮」，卻偏偏要說成是「返鄉創業」。

綜合外媒報導，中國農業農村部近日聲稱，目前中國的返鄉創業人員高達740萬人，這些人包含農民工、大學生、退役軍人和科技人員，平均年齡40歲，高中以上學歷占40%，已經成為帶領農民致富、振興鄉村的主力軍。

然而，外界質疑，這波返鄉創業潮只是失業的另一種說法。吉林農民工王先生接受《新唐人》採訪時表示，當初他在城市接了開發商的工作，至今卻沒拿到工程款，多次上法院提告也沒人理會，上當地政府告，還被政府的人「拿著警棍把我們打出來」，王先生說，很多老百姓早已像他一樣，對政府感到心寒。

對於中國當局聲稱的「農民返鄉潮」，王先生表示，如果家鄉可以創業、好好生活，「當初又何必出來？」王先生反問，手上沒錢，返鄉能創什麼業？「為啥返鄉？不就是在外面賺不到錢」。

10月22號，中國媒體《網易》曾刊出一篇報導，指稱「今年上半年國內504萬家企業倒閉，失業人數超過200萬」，隨後文章很快被刪除。有網友反酸，這個報導剛好與740萬人的「新失業人員」數據相吻合，也有網友表示，「當年工人失業叫下崗，現在農民失業叫返鄉創業更厲害」。