史上最嚴重！加州野火奪44命 焚風再起救災困難

加州野火持續肆虐，已成當地史上最嚴重山火。（法新社）

2018-11-13 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火持續蔓延，至今造成44人死亡，數百人失聯，成為加州史上最嚴重野火。消防部門指出，當地乾旱及焚風吹拂，導致火勢不受控制，災情現仍不斷擴大中。

綜合外媒報導，被大火襲擊後的天堂鎮及周圍地區已成為一片焦土，超過160名搜救人員今天出動搜尋作業犬，持續在廢墟中找尋不幸罹難的民眾遺體，其中不少屍體蜷縮在已被燒成廢鐵的汽車中，顯示他們生前曾試圖駕車逃離災區，但最終仍無法戰勝熊熊烈火。

加州一共有3處山區同時爆發野火，災情最嚴重的是北加州的「坎普」（Camp Fire）山火，已成為加州歷史上破壞災情最強的山火，焚燒面積超過11萬英畝，天堂鎮全被焚燬，鎮內近7千棟房屋全被燒個精光。

加州當局表示，綜合焚風及當地乾燥的天氣影響，消防人員目前仍無法控制火勢，呼籲鄰近災區的民眾應盡速撤離家園，「房子可以重建，但寶貴的生命失去了便無法重來」。

此外也有報導指出，受「伍爾西」山火（Woolsey Fire）及「希爾」山火影響，南加州多處已發布撤離命令，當地稍早更傳出有歹徒「趁火打劫」，警方現已逮捕多人，並於境內各區加強執法力道。