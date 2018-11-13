大巴黎都會區空汙新制 明年7月起禁老舊柴油車上路

2018-11-13 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕法國大巴黎都會區（Metropole du Grand Paris）議會昨12日決定，明年7月1日起，該轄區將設成「低污染排放區」，限制老舊柴油車上路。

《路透》報導，大巴黎都會區議會在推特宣布，凡是2000年12月31日前登記的柴油車，自明年7月1日起，將禁止在巴黎第二條繞城道路「A86高速公路」以內地區行駛，而屆時這項禁令將依「空汙分級」標籤制度（Crit'Air vignette system）執行。

該分級是法國政府不久前才祭出的新制度，藉由各種顏色的貼紙，來區分車輛年齡和汙染程度，而大巴黎都會區則是選貼有「Crit'Air 5貼紙」（1997年至2000年登記的柴油車）和未貼任何貼紙的汽車，禁止進入轄區。

這項計畫未來將逐步嚴加管理，當局的目標是在2030年前，僅開放電動車或氫燃料汽車在大巴黎都會區行駛。據指出，大巴黎都會區包括首都巴黎和周圍79個自治市政區，約有561萬居民。

此外，2000年前登記的柴油車，自2017年7月起就已禁止在巴黎市中心行駛。

報導透露，法國里昂（Lyon）、尼斯（Nice）、艾克斯馬賽（Aix-Marseille）和土魯斯（Toulouse）等共15個都會區，上月同意在2020年前設立或強化低污染排放區。據悉，法國政府希望此舉，避免因未遵守歐洲空氣品質標準而遭歐洲聯盟（EU）懲罰。

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