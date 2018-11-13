傳習近平女兒重返哈佛 韓連潮：可能屬實

海外媒體近日傳出，習近平的獨生女兒習明澤，可能已經重返哈佛大學攻讀博士學位。（法新社資料照）

2018-11-13 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平的獨生女兒習明澤，2014年在美國哈佛大學取得學士學位後回國。近期海外媒體傳出，習明澤可能重返哈佛大學攻讀博士，美國哈德遜研究所客座研究員韓連潮透露，他的朋友正是第一個在哈佛找到習近平女兒的記者，而習明澤重返哈佛攻讀博士的消息，很可能屬實。

「明鏡新聞出版集團」媒體人何頻日前透露，自己和哈佛大學教授、校方人員吃飯時，意外得知習近平的女兒習明澤已經重返哈佛攻讀博士。然而，他也表示，沒有確切證據證實該消息，只確定習明澤先前在哈佛攻讀心理系時，改姓為「瞿」，更有保安人員以男友或同學姿態隨侍掩護。

美國哈德遜研究所客座研究員韓連潮11日在推特上指出，「習近平之女重返哈佛讀博消息可能屬實」，韓連潮說，自己的朋友日本記者峯村健司，就是第一個在哈佛找到習女的記者，據峯村健司透露，習近平上台後曾下令召回高官留學子女，但是習明澤向母親彭麗媛力爭，稱自己好不容易開始喜歡學習，停止海外留學形同「前功盡棄」。

韓連潮說，正是在習近平妻子彭麗媛的干涉下，才讓習明澤留在哈佛大學讀完心理系的本科學位。韓連潮表示，這件事情說明，第一，「天朝一女喜歡美帝教育」；第二，「享受特權」。