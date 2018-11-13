黑人保安英勇壓制歹徒 警察趕到後將他擊斃...

美國黑人保安羅伯森（Jemel Roberson）英勇追擊歹徒，壓制對方後反遭趕來的警察擊斃。（圖擷自@sahluwal推特）

2018-11-13 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥郊區的一間酒吧，於當地時間11日凌晨4時許傳出多次槍響，4人當場中彈倒地，擁有合法槍枝的黑人保安羅伯森（Jemel Roberson）英勇追擊歹徒，將對方壓在地上並用膝蓋頂住他的背，但警察趕來後看到黑人就開槍，當場擊斃羅伯森。

據《BBC》報導，目擊者哈里斯（Adam Harris）透露，黑人保安抓住了一名嫌犯並一直用膝蓋壓制對方，看起來是在等待警方抵達將槍手逮捕，但是警察跑來後顯然將羅伯森當成壞人了，因為他手上拿著槍指著在地上的歹徒。

哈里斯說，酒吧裡每個人發現狀況不對都大聲喊叫，提醒警方羅伯森是保安，但警察「仍然做了他們的工作，看到一個拿著槍的黑人，就是要斃了他。」

羅伯森生前是個渴望當上警察的音樂家，他曾在附近的幾個教堂演奏管風琴，浸信會牧師透納（Walter Turner）難過地說，「為什麼這個世界上會發生警察擊斃保安的事情發生？一個認真做自己工作的年輕人現在已經離開了...」

伊利諾伊州州警已被要求調查此案，該起槍擊事件中酒吧裡的4名傷者並無生命大礙，被捕的嫌犯也沒什麼受傷，只有保安羅伯森是唯一的死者，而他是被警察殺的。