又是中國藥廠害的！降血壓藥物擴大召回

美國食品藥品監督管理局因致癌風險召回降血壓藥物「氯沙坦鉀氫氯噻嗪（losartan potassium hydrochlorothiazide）」，其中的致癌化學物質由中國浙江華海製藥公司所製造。（路透）

2018-11-13 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕又是中國藥廠！美國食品藥品監督管理局（FDA）指出，山德士（Sandoz）100毫克與25毫克的降血壓藥物「氯沙坦鉀氫氯噻嗪（losartan potassium hydrochlorothiazide）」，由於被潛在的致癌化學物質污染，需要召回，而該物質就是由中國浙江華海製藥公司所製造。

據《CNN》報導，美國國立衛生研究院（NIH）表示，JB8912批號的氯沙坦鉀氫氯噻嗪，在有效成分裡檢測出「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」，這是一種可能讓人類和動物致癌的物質，主要作為工業原料的穩定劑或是添加在潤滑劑裡。

浙江華海藥業製造了該有效成分，而FDA於9月底就已禁止華海的藥物進口美國。除此之外，含有纈沙坦（另一種降血壓藥物）的幾種藥品自7月以來就已經開始在召回，因為裡頭含有致癌物質NDEA或「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」。

從FDA的數據來看，這次召回的氯沙坦藥物還不到美國市場總量的1％，另一方面來說，目前尚不清楚病患服用受污染的纈沙坦藥片有何確切癌症風險，但專家估計，如果每天有8000人吃下含有最高劑量NDMA的纈沙坦，那麼這8000人一生中可能會有1人因此得到癌症，再加上許多患者的劑量都是較低的，因此理論上致癌風險並不高。