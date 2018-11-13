回擊加沙300枚火箭彈 以色列空襲炸毀哈瑪斯電視台

以色列空襲加沙地區，哈瑪斯阿克薩電視台被徹底摧毀。（歐新社）

2018-11-13 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激烈衝突延燒！以軍日前擊斃激進組織「哈瑪斯（Hamas）」指揮官，哈瑪斯旋即以300枚火箭彈回擊，以軍隨後再度還擊，空襲並摧毀包含哈瑪斯電視台在內的多個目標。

綜合外媒報導，以色列軍方12日晚間發表聲明，證實以國南方多城遭加沙發射約300枚火箭彈及迫砲襲擊，其中以軍成功攔截約60枚，其餘多數落在空曠地區，不過仍有車輛、房舍遭擊中，導致多人受傷。作為回擊，以軍隨後對加薩走廊約70餘個目標發動空襲，其中包括哈瑪斯的阿克薩電視台（al-Aqsa TV channel）。

報導指出，阿克薩電視台地上建築物在空襲行動中被完全摧毀，附近的建築物也遭受波及，不過並無人員傷亡。巴勒斯坦官方表示，以色列軍方先對阿薩克電視台大樓周圍發射5枚非爆炸導彈（non-exploding missiles），其後再針對該區域發動空襲，徹底炸毀該大樓。

對此，巴勒斯坦抨擊以方襲擊電視台的舉動已違反國際法，呼籲國際社會譴責；以色列方面則駁斥巴勒斯坦的指控，指該電視台頻頻放送錯誤消息，煽動巴人對以方進行攻擊。