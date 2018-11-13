不再代表希望與勇氣 翁山蘇姬又一國際榮譽被撤

緬甸實質領導人翁山蘇姬。（法新社）

2018-11-13 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸實質領導人翁山蘇姬未在羅興亞事件中替羅族人發聲，遭國際輿論批評，人權團體「國際特赦組織」12日表示，由於翁山蘇姬不再代表希望與勇氣，該組織已取消授予她最高榮譽「良心大使」。

根據《美國之音》報導，翁山蘇姬以反對派領導人的身分，於緬甸境內大力推動民主運動，她在1989年至2010年多次遭當局軟禁，期間獲得諾貝爾和平獎等多項國際榮譽，其中包括2009年國際特赦組織授予的「良心大使」身分。

國際特赦組織秘書長奈度（Kumi Naidoo）12日在一封寫給翁山蘇姬的公開信中表示，「身為國際特赦組織的良心大使，我們期許你利用道德權威為任何不公正之處提出反對，特別是緬甸境內。然而，你卻已不再代表希望、勇氣與對人權捍衛的象徵，這讓我們深感沮喪」。

在羅興亞事件爆發後，針對翁山蘇姬的國際爭議從未止歇，早前也有輿論認為應褫奪她的諾貝爾和平獎，對此，翁山蘇姬上月曾公開表示「不在乎獎項」，直言外界並不了解羅興亞事件的真實狀況，遑論整個緬甸的局勢。她強調，羅興亞問題有著複雜的脈絡及歷史背景，並無快速解決的辦法。

挪威諾貝爾獎委員會早前也曾對此做出表示，稱即便聯合國報告證稱緬甸軍方應為羅興亞事件負責，該組織也不會撤銷翁山蘇姬在1991年獲頒的諾貝爾和平獎。