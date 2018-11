南非女大生姦殺案重判 民眾爽喊「正義」數落兇手

2018-11-13 10:52

〔即時新聞/綜合報導〕南非開普敦去年5月27日發生的女大生柯娜露絲(Hannah Cornelius)遭集體性侵謀殺案,昨(12)日高等法院判決結果出爐,嫌犯4人中,有3人被判終身監禁,第4人則是15年有期徒刑。

綜合外媒報導,案發凌晨死者開車載男同學馬許(Cheslin Marsh)回家,但兩人卻在男方住處外遭27歲的帕森斯(Geraldo Parsons)、33歲的維特布伊(Vernon Witbooi)、28歲的尼凱克(Eben van Niekerk)及29歲的尤利烏斯(Nashville Julius)搶劫,且被綁架到一處偏遠地區。

馬許遭嫌犯4人持磚頭狠砸多次昏迷,被嫌犯認為已死後被棄之不理,逃過死劫,但待他清醒後,卻慘成傷殘人士,而柯娜露絲則為求保命,妥協被輪姦。完事後,柯娜露絲再被4人載到一座廢棄葡萄園。雖然依約柯娜露絲可以活命,但有名嫌犯因擔憂她會報警,4人遂仍持刀砍殺柯娜露絲。

經過開庭審理後,認定嫌犯4人毫無悔意,將帕森斯、維特布伊、尼凱克依搶劫、綁架、強姦合謀殺等罪,判處終身監禁;尤利烏斯則因只涉及綁架和搶劫,被判15年有期徒刑。

據悉,4人在庭上毫無悔意,更面露笑意的畫面被捕捉到後瘋傳,引發民怨,因此當判決結果公布時,旁聽席上的民眾群體鼓掌,且有人高喊「正義」,數落兇手。

“Tjank! Cry!” members of the gallery shout as the sentenced attackers are lef back to the holding cells. #HannahCornelius (@TammyPetersen87) pic.twitter.com/QqNMqYYdb0