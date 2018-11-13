南非女大生姦殺案重判 民眾爽喊「正義」數落兇手

2018-11-13 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕南非開普敦去年5月27日發生的女大生柯娜露絲（Hannah Cornelius）遭集體性侵謀殺案，昨（12）日高等法院判決結果出爐，嫌犯4人中，有3人被判終身監禁，第4人則是15年有期徒刑。

綜合外媒報導，案發凌晨死者開車載男同學馬許（Cheslin Marsh）回家，但兩人卻在男方住處外遭27歲的帕森斯（Geraldo Parsons）、33歲的維特布伊（Vernon Witbooi）、28歲的尼凱克（Eben van Niekerk）及29歲的尤利烏斯（Nashville Julius）搶劫，且被綁架到一處偏遠地區。

馬許遭嫌犯4人持磚頭狠砸多次昏迷，被嫌犯認為已死後被棄之不理，逃過死劫，但待他清醒後，卻慘成傷殘人士，而柯娜露絲則為求保命，妥協被輪姦。完事後，柯娜露絲再被4人載到一座廢棄葡萄園。雖然依約柯娜露絲可以活命，但有名嫌犯因擔憂她會報警，4人遂仍持刀砍殺柯娜露絲。

經過開庭審理後，認定嫌犯4人毫無悔意，將帕森斯、維特布伊、尼凱克依搶劫、綁架、強姦合謀殺等罪，判處終身監禁；尤利烏斯則因只涉及綁架和搶劫，被判15年有期徒刑。

據悉，4人在庭上毫無悔意，更面露笑意的畫面被捕捉到後瘋傳，引發民怨，因此當判決結果公布時，旁聽席上的民眾群體鼓掌，且有人高喊「正義」，數落兇手。

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