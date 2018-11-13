北大冷處理學生挺工運遭逮爭議 教授批：不應在校內抓人

針對北大畢業生因挺工運在校園內被不明人士抓捕並毆打，北大校方冷處理，僅稱此事件是公安機關依法抓捕犯罪嫌疑人。圖為北京大學一景。（歐新社）

2018-11-13 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕北京大學畢業生張聖業因聲援中國佳士科技公司深圳工廠員工爭取籌組工會，在北大校園內被不明人士抓捕並毆打，對此，北大校方選擇冷處理，僅稱此事件是公安機關依法抓捕犯罪嫌疑人，並不涉及校內人員；北大法學院的教授張千帆則是認為，在沒有必要的狀況下，警察不應使用暴力，也不應該在學校內抓人。

根據《美國之音》報導，北大11日晚間在北大內部的「北大未名BBS」發出公告，表示該事件為「公安機關依法抓捕涉嫌犯罪的校外人員，不涉及在校師生員工」，但是該公告並沒有提到事件細節及當事人姓名，針對有學生被毆打更是隻字未提。北大國際合作部職員被詢問此事時，口徑也和該公告相同，指稱對案件具體過程並不清楚，具體情況要詢問公安機關。

對此，北京大學法學院教授張千帆指出，若當時沒有武力抗爭，公權力機關不應該率先使用暴力，張強調：「我們還記得胡適做校長的時候，他在的時候不會允許警察到學校裡來隨便抓人的。只要不是非常有必要，那當然不應該在學校裡抓人。」