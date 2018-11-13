加州野火災情擴大 已31死、228人失蹤 損失近6千億

加州野火災情擴大，已31死、228人失蹤，損失近6000億。（法新社）

2018-11-13 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火持續燃燒，災情也繼續擴大，目前已31人死、 228人失蹤，已有數十萬人撤離家園，但更慘的是，當地天氣乾旱、焚風助燃，致使火勢仍無法控制，目前估算可能損失會達到190億美元（約5795億台幣），已是加州85年來最致命的山火。

綜合媒體報導，由於野火不受控制、災情不斷擴大，越來越多人緊急撤離家園，但很恐怖的是，如已被燒毀一空的天堂鎮，就被發現有些人是在開車逃命的當下，車速趕不上火速，被火火燒死在車內，留下被大火焚後的殘破。

加州一共有3處山區同時爆發野火，災情最嚴重的是北加州的「坎普」（Camp Fire）山火，已成為加州歷史上破壞性最強的山火，焚燒面積已超過11.1萬英畝（約合449平方公里），天堂鎮全被焚燬，鎮內近7千棟房屋全被燒個精光，並發現有29具遺體，但是，截至11日晚間，才控制約25%火場。

在南加州，「伍爾西」山火（Woolsey Fire）和「希爾」山火的總過火面積超過8.7萬英畝（約合352平方公里）。其中，「伍爾西」山火約燒燬逾170棟建築，能控制的火勢只到15%；目前已撤包括知名、富裕及名人群聚的馬里布（Malibu）海灘等濱海民眾，都收到撤離命令，已撤約25萬人。

美國乾旱監測中心（U.S. Drought Monitor）指出，截至11月6日止，全加州都已出現異常乾旱狀態，加州將近52%土地已達到旱災標準。根據當地消防單位的觀點，整個火勢可能還要3週才能撲滅。