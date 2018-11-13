還要強辯是「教育」？維族女子說出回中國後恐怖遭遇

一名來自新疆庫爾勒、叫做米娜的女子，向媒體透露自己在中國的恐怖遭遇。圖為在新疆巡邏的中國警察。（美聯社）

2018-11-13 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國否認對維族人施暴，而是自稱再教育，遭受國際抨擊。一名來自新疆庫爾勒、叫做米娜的女子，向媒體透露自己在中國的恐怖遭遇，幾乎毀了她的一生。

《自由亞洲電台》報導，新疆女子米娜訴說，她住在埃及，每年過年都回中國，但在2015年5月13日，她帶著3個小孩回中國，北京機場海關卻將她帶進小房間，裡面全是維族人，孩子則被帶到別的地方。後來米娜被送往烏魯木齊機場，同樣被帶到房間訊問，仍沒見到孩子。

報導指出，接著米娜突然被如同犯人一般，頭上戴袋子、手被綑綁，強押至黑甲山派出所，接受三天三夜的訊問，還無故將她丟入監獄，關了兩個多月。之後米娜的父母保她出去，卻面臨噩耗，她的一個孩子死了，脖子上有手術的痕跡，另外兩個孩子身體狀況不佳，脖子也有疤痕，醫生說是為了插管餵奶，這讓米娜難以接受。

報導表示，米娜成了被監控人物，2017年又被叫去訊問，這次她慘遭拷打虐待，以嚴重政治犯的身分入獄，這讓她相當困惑。米娜回想過往，讀書時期新疆人就會遭到差別待遇，後續又遭遇中國對新疆人的鎮壓，這讓她開始覺得，自己不是中國人，「以前我很尊重中國政府，現在看不起他們」。

報導表示，後來米娜因為莫名得了癲癇被送往醫院，他的丈夫為了找她去到中國，結果被判了16年的監禁。2018年初，米娜又被抓回去，逼她自承是恐怖份子。後來透過埃及大使館的幫忙，米娜終於逃離中國，她去了美國，喜極而泣。米娜說，現在唯一讓她高興的事就是看到太陽升起。