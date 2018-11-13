中國查封近萬「自媒體」帳號 約談警告騰訊、新浪

中國持續加強管控網路，當局週一（12日）晚間表示，為清理自媒體亂象，自10月20日起已全網處置（查封）9800多個自媒體帳號，並對騰訊微信、新浪微博等自媒體平台提出嚴重警告。（路透）

2018-11-13 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續加強管控網路，當局週一（12日）晚間表示，為清理自媒體亂象，自10月20日起已全網處置（查封）9800多個自媒體帳號，並對騰訊微信、新浪微博等自媒體平台提出嚴重警告。

中國國家互聯網信息辦公室在官網刊文指出，當局自10月20日起對自媒體亂象展開集中清理整治專項行動，「根據群眾舉報和輿論監督，經排查取證」，依法查封有9800多個自媒體帳號，包括「唐納德說」、「傅首爾」、「紫竹張先生」、「有束光」、「萬能福利吧」、「野史秘聞」、「深夜視頻」等較知名帳號。

當局聲稱，這些被查封的帳號，有的「傳播政治有害信息，惡意篡改黨史國史、詆毀英雄人物、抹黑國家形象」；有的「製造謠言，傳播虛假信息，充當『標題黨』，以謠獲利、以假吸睛，擾亂正常社會秩序」等。網信辦表示，「這些自媒體亂象，嚴重踐踏法律法規的尊嚴，損害廣大人民群眾的利益，破壞良好網絡輿論生態，社會反映強烈」。

當局也為此約談騰訊微信、新浪微博等自媒體平台，對其「主體責任缺失，疏於管理，放任野蠻生長造成種種亂象，提出嚴重警告」。前述兩家平台的相關負責人都表示，「將認真接受群眾和輿論監督，自查自糾，積極整改，嚴格管理」。

中國國家網信辦表示，「依法嚴格管理自媒體」將成常態，「下一步國家網信辦將繼續加大依法管網、依法治網力度，對一些屢教不改和繼續從事危害社會、擾亂正常秩序的自媒體違規行為堅決從嚴查處，決不姑息」。