執勤前飲酒 印度航空機師吊扣執照3年

印度航空公司一名資深機師因在執勤前喝酒、呼氣測試未過，遭到吊扣飛行執照3年處分。（圖擷取自Air India官方臉書）

2018-11-12 23:52

〔中央社〕印度民用航空總局表示，國營印度航空公司一名資深機師昨天原定擔任新德里飛倫敦班機機長，卻在執勤前因呼氣測試未過，遭到吊扣飛行執照3年處分。

印度航空公司（Air India）機師及高階主管凱斯帕里亞（Arvind Kathpalia）昨天酒精呼氣測試呈陽性，無法執行飛往英國的近10小時波音787型夢幻客機（Dreamliner）飛航任務。

民用航空總局（Directorate General of Civil Aviation）官員表示：「他沒通過呼氣檢測，我們依照規定，決定處以吊扣執照3年，立即生效。」

官員指出，凱斯帕里亞去年就曾因規避強制酒精呼氣測試，遭吊扣執照3個月。

所有機師和機組人員執行飛航任務前12小時禁止飲酒，且須接受例行呼氣檢測。

媒體報導，凱斯帕里亞否認指控，強調是對手抹黑。

印度政府回應今年一項知情權請求時揭露，各航空公司過去4年來有逾150名機師沒有通過酒精呼氣檢測。

根據國際民航組織（International Civil Aviation Organization）一項飛航安全紀錄評比，印度今年從66%掉到57%。這項評比的最佳評分為100%。

近幾年印度航空業快速成長，去年國內乘客數來到近1億2000萬人次，幾乎是2012年的兩倍。