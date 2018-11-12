美國8歲「假笑男孩」在中國爆紅 引190萬網友共鳴

在中國的社交平台上，每天有大量網友使用湯馬斯的梗圖。（圖擷取自微博）

2018-11-12 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國8歲男孩湯馬斯（Gavin Thomas）在中國引發熱烈話題，他被網友稱為「假笑男孩」，而他有趣的表情包在社群平台上得到「病毒式傳播」，目前湯馬斯的官方微博已累積近190萬粉絲追蹤。

綜合外媒報導，湯馬斯之所以爆紅，起源於他和舅舅拍攝的一支影片，當時他的頭被放上壁虎，露出緊張又無奈的微笑，而這張表情立刻讓他在網路上聲名大噪，他的推特有45萬名粉絲，至於微博帳號是4個月前才創建，不過追蹤人數卻已經高達近190萬人。

「動圖宇宙」創辦人兼首席執行長官丁焱指出，與湯馬斯有關的GIF圖有10億個，而每天在中國各大社群平台上的使用次數總計可能多達1000萬次。

報導指出，湯馬斯在8月來到中國，身著當地傳統服飾，在媒體上成為頭條新聞，並在11月初時二訪，和「騰訊Yoo短視頻」平台簽署合約，期間以他的名字命名的淘寶店家也悄悄上架。

湯馬斯的經紀人愛許莉（Byron Austen Ashley）指出，中國市場相當關鍵，「我們認為，融入中國的文化和平台、抓住成功機會，是非常重要的事。」她也說，湯馬斯未來會朝YouTuber的方向前進。

相關影音