可能是最後一次？ 日船出發前往南極海「科研」捕鯨

日本捕鯨船隊今（12）日出發前往南極海進行「科研」捕鯨。（資料照，法新社）

2018-11-12 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本捕鯨船隊今（12）日出發前往南極海進行「科研」捕鯨，據日本媒體指出，由於日本政府正考慮退出國際捕鯨委員會（IWC），如此一來未來將無法在南極海捕鯨，這趟出海可能成為最後一次。

綜合日媒報導，從日本下關港出發的2艘「調查船」，將與廣島縣出發的3艘船在海上會合後，前往南極海域展開「科研」捕鯨，聲稱將通過目視和捕捉，調查鯨魚的棲息數等，船隊計畫在明年3月前抓捕333隻南極小鬚鯨。

日本水産廳的國際課長黑川淳一表示：「在國際捕鯨委員會，支持捕鯨國和反捕鯨國共存的可能性被否定，令人遺憾。反捕鯨團體『海洋守護者協會』目前保持安靜，但不能掉以輕心。祝願調查取得成功，平安返港。」

另外，針對日本提出的重啟商業捕鯨方案在IWC大會未獲得支持，水產廳表示，「日本力爭重啟商業捕鯨，方針沒有任何動搖」，目前正在討論退出IWC等各種選項。

「日經中文網」指出，如果日本不參加IWC，將無法在南極海進行捕獲調查。根據日本政府的判斷，此次有可能成為在南極海域展開的最後任務。

國際法院曾在2014年3月勒令停止在南極海域進行「科研」捕鯨，日本因此暫停行動，之後在2015年重啟，此舉一直飽受批評，被批以科學研究之名掩護商業捕鯨活動。