南韓「自殺王國」 5％民眾有輕生念頭

2018-11-13 00:18

〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓的高自殺率已成嚴重社會問題。韓國時報（The Korea Times）引述一項最新研究指出，南韓5%的民眾在去年曾有自殺念頭，專家呼籲政府祭出更強力政策對治。

南韓2018年「社會調查報告」（Societal Investigation Report ）顯示，5.1%的受訪者承認曾考慮自殺，主要是財務困難以致產生極端念頭。

對青少年而言，成績及大學考試為考慮輕生的頭號原因。有3分之1的青少年表示，成績及過度學習為想要自殺的主因。

在13至19歲的年輕人中，有4.4%具自殺傾向，其中35.6%在成績及大學考試上面臨困難，有14.5%遭遇財務問題，14%面對家庭困擾。

20至50歲成年人中，財務困難是導致自殺念頭的主因。逾60歲老年人中，多數因為疾病之苦和身體衰弱產生輕生念頭。

在經濟合作暨發展組織（OECD）36國中，南韓自殺率連14年居冠。批評者抨擊，南韓政府在自殺防治上做得不夠。

南韓「正確未來黨」議員崔道子（Choi Do-ja，音譯）指稱，南韓自殺防治預算只有日本的80分之1。2016年，南韓有13,092起自殺，平均每日有37人輕生，為OECD國家平均的2.5倍。

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