北韓板門店掃雷636顆 南韓方面全掃完要「200年」

南韓軍方實施掃雷。（美聯社）

2018-11-12 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓國防部長鄭景斗（Jeong Kyeong-doo）今（12日）在國會表示，北韓已通知南韓在板門店共同警備區域（JSA）北韓一側清除了636顆地雷。

綜合媒體報導，根據兩韓「九一九軍事協議」，雙方在10月25日之前將撤出板門店共同警備區的兵力與武器，並於10月開始對板門店共同警備區域（JSA）進行掃雷行動，目前人員往來頻繁的共同警備區內估計並無地雷，南韓仍會持續在板門店附近區域及非軍事區鐵原郡箭頭山掃雷。根據雙方協議指出，板門店與箭頭山的除雷工作分別要在10月20日與11月底前完成。

鄭景斗在國會表示，南韓一側發現有20顆地雷和約300個爆炸物。10月26日，北韓通知已清除3846顆地雷，除了地雷外，共同警備區域的鋼筋混凝土哨所，北韓方面已經撤出11個哨所的兵力及武器裝備，只保留一個哨所，南韓方面則是用挖土機拆毀了10個哨所。

南韓軍方9月初曾表示，非軍事區南韓一側雷區面積達110平方公里，完全清除至少要耗時200年。不過民間組織南韓反地雷團體「和平分享協會」和國際反地雷組織，估計南韓一側非軍事區地雷密度為每平方公尺2.3枚，要清除包括未知的所有地雷，需要489年。