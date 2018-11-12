日本明年新天皇登基 逾百人上法院告儀式違憲

日本天皇明仁（見圖）將退位，不過有人認為登基儀式違憲，一舉告上法院，要求政府不得利用公帑舉行這些「充滿宗教性」的儀式。（路透）

2018-11-12 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本現任天皇明仁預計將在2019年4月30日退位，將皇位交給皇太子德仁，屆時日本政府也會盛大舉辦新天皇的「即位之禮」，及皇位繼承重要儀式「大嘗祭」等；不過日本國內有些人對此相當不滿，認為儀式違反《日本憲法》所規定的政教分離和國民主權原則，有120多人告上東京地方法院，要求國家不得用公帑來舉行這些儀式。

「共同社」報導，由於天皇明仁將在明年退位，2019年10月22日舉行「即位禮正殿之儀」，日本政府並視為國事（類似我國的「國家祭典」），並將2019年11月14日至15日舉行「皇室官方活動」的「大嘗祭」。

不過這引起日本部分民間團體不滿，約120多人向東京地方法院提出訴訟，他們主張「即位禮正殿之儀」與「大嘗祭」會使用源自神話時代留下的神器，並採用皇室神道的形式，存在有明顯的宗教性；認為將天皇神格化的儀式不符合《日本憲法》所規定的「虛位元首制」，不只違反政教分離原則，也侵犯國民主權。

提告的120多人大多是基督徒與佛教徒，其中大部分人也都與先前控告日本首相安倍晉三參拜靖國神社之舉違反《日本憲法》的訴訟團體有關；雖然訴訟團體的律師稱，針對天皇登基儀式的違憲訴訟「可能是有史以來的第一次」，不過早在明仁天皇過去在1990年要舉行一連串的登基儀式時，就有人針對此提出告訴，但當時在各地所提出的訴訟，全部都遭法院駁回。