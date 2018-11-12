兩座石門水庫水量 金沙江堰塞湖釀危機 就怕潰堤

截至12日中午12時，金沙江白格堰塞湖水位累計上漲61.08公尺，蓄水量達5.28億立方公尺，遠遠超過2座石門水庫滿水位量。圖為11月4日拍攝金沙江堰塞湖的畫面。（中央社）

2018-11-12 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕位於中國四川及西藏交界的金沙江堰塞湖水位仍不斷上漲，由於上游村莊已遭淹沒，中國政府目前尚在全力挖通洩洪水道，避免堰塞湖解體，否則湖水潰堤後直接灌注下游，造成重大損失。

綜合媒體報導，四川及西藏交界處於10月11日發生滑坡，於這個月3日同意地點又發生第二次滑坡，導致金沙江被截斷，形成堰塞湖。截至12日中午12時，金沙江白格堰塞湖水位累計上漲61.08公尺，蓄水量達5.28億立方公尺，遠遠超過石門水庫滿水位量2倍。

據悉，由於堰塞湖水位上漲，目前上游處的鄉政府、民宅、電線杆都被淹沒，當地也緊急撤離2.5萬人。金沙江沿岸兩側遍布大小水庫、村莊及水力發電廠，四川省水利廳總工程師梁軍表示，此次堰塞湖的危險性高於10月份的那次，除了蓄水量更大，再來下游是城鎮，倘若不幸洩流造成堰塞湖崩解，湖水直衝下游恐釀重大災情。

當地官員表示，各方施工人員正日夜不停地開挖洩洪水道，民政部門則會提供災民民生物資和帳蓬，並成立工作隊巡視當地是否還有人未撤走。