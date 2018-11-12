薩爾瓦多女子被繼父性侵產子 竟被指意圖墮胎遭捕

2018-11-12 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕中南美洲大部分的國家，至今仍立法禁止女性「墮胎」，引起許多爭議與悲劇；薩爾瓦多有位女子，她在18歲時遭到繼父性侵而懷孕，但女子在醫院分娩時卻被醫生懷疑「意圖墮胎」，即便最後嬰兒安然產下，但女子卻被指控「謀殺未遂」而遭逮捕，將面臨最高20年有期徒刑的重罪，而涉嫌強姦未成年者繼父卻只被當局監禁，尚未被依任何罪名起訴。

綜合外媒報導，這位現年19歲的女子伊美黛·科爾特斯（Imelda Cortez），自12歲起就長期遭70歲的繼父性侵，直到18歲時懷上繼父的孩子；當時連科爾特斯自己都沒有發現已經懷孕，直到2017年4月時她的下體突然發生劇痛並大量出血，科爾特斯的生母才發現她可能懷孕趕緊送到醫院急救；但負責接生的醫生竟認為科爾特斯意圖「故意人為流產」，在接生途中打電話報警，雖然最後生下一位健康的女嬰，但科爾特斯在住院一週後便被警方逮捕拘禁，被當局指控「謀殺未遂」。

離譜的是，在科爾特斯還在醫院休養時，這位變態的繼父竟還到醫院威脅科爾特斯，不准她供出這位女嬰是「亂倫」產下，否則就「殺掉妳、你的生母跟兄弟姊妹」；所幸這位繼父的威脅，全被隔壁床的病人聽到，這位見義勇為的病人立刻通知護理師報警，之後警方透過DNA鑑定，確定女嬰與繼父有親子關係後，這位狼繼父也被依「性侵未成年者」遭到逮捕。

薩爾瓦多的反墮胎法非常嚴格，只要是意外流產、產下死胎或是發生妊娠併發症，都有可能觸犯「反墮胎法」；薩爾瓦多墮胎合法化組織（CDFA）的成員蘿梅羅（Romero）表示，「國家視科爾特斯是個罪犯，而不是性侵受害者」；她指出，現在包括科爾特斯在內，薩爾瓦多共有25名女性被指控意圖墮胎；目前薩爾瓦多有4萬5000多人集體聯署，要求當局釋放科爾特斯，但科爾特斯仍在今天（11月12日）開始進行審判，將在這週做出判決。