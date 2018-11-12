國際砲轟後 中國虎骨、犀牛角交易延後解禁

中國上月底重新開放犀牛角、虎骨交易，允許用於中醫臨床救治，相關政策引起國際社會強烈反彈後，當局今（12）日宣布，將推遲這項政策。（路透）

2018-11-12 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月底重新開放犀牛角、虎骨交易，允許用於中醫臨床救治，相關政策引起國際社會強烈反彈後，當局今（12）日宣布，開放將延後。

綜合外媒報導，中國國務院常務副秘書長丁學東週一表示，中國政府保護野生動物的立場不變，將繼續實行「三個嚴格禁止」，包括嚴格禁止進出口犀牛、老虎及其製品，嚴格禁止出售、收購、運輸、攜帶、郵寄犀牛、老虎及其製品，以及嚴格禁止犀牛角和虎骨入藥等。

丁學東表示，這項通知在「研究後被推遲」，他沒有詳細解釋原因，也未表明這是否是無限期推遲，僅表示舊的禁令依然有效。

中國在1993年頒布《關於禁止犀牛角和虎骨貿易的通知》，全面禁止虎骨和犀牛角交易，但當局在上月29日發布「國務院關於嚴格管制犀牛和虎及其製品經營利用活動的通知」，鬆綁「部分特殊情況」下出售、購買、利用、進出口犀牛和虎及其製品之禁令，允許犀牛角粉、虎骨等用於中醫臨床救治或其他科學、文化交流等方面。

這一通知發出後立即引起了各界的強烈反應。野生動物保護組織說，這會刺激市場對此類產品的消費需求，進而威脅到野生老虎和犀牛種群的生存。英國非政府組織「環境調查局」（EIA）更怒批這是「無恥的退步行動」。

反對1993年通知的人則指出，野生動物的原料被替代，導致中藥藥力和作用下降，並提醒說，如果以後野生動物的原料都被替代了，中藥可能就沒用了。