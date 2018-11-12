專家也驚嘆！762米深海發現鯊魚窩 大量幼鯊與卵鞘齊聚

愛爾蘭762公尺下深海發現大量鯊魚卵鞘及幼鯊。（圖擷自youtube）

2018-11-12 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕海洋生物研究人員日前使用水下探測機時，無意間發現在愛爾蘭以西200英里（約321公里）、深度2500英尺（約762公尺）的珊瑚礁附近，拍攝到大規模罕見的鯊魚卵鞘、幼鯊其他稀有生物品種。

綜合外媒報導，這意外的發現是源自海洋生物研究人員在7月份的調查活動，為期3周，名為「生態系統分析與珊瑚礁棲息地水下探測機調查」（Searover）。

英國《獨立報》報導，研究人員拍攝到的鯊魚卵鞘及幼苗相當罕見，「卵鞘」為卵生鯊魚的繁衍方式，像雞蛋一樣，外殼堅硬具有保護作用，且裡面的卵黃囊還能供給養分給幼鯊。

進行該水下探測機調查的首席海洋生物研究人員沙利文（David O Sullivan）說：「如此大量的鯊魚卵鞘已經非常罕見，全球少數能見到這麼大規模的深海幼鯊，這是重大的生物學發現！」他更表示，研究人員推測由於附近的珊瑚礁環境有利於幼鯊作為庇護場所，故母鯊可能聚集在該地區產卵，研究團隊希望明年此時能再重回該地，捕捉鯊魚從卵鞘中孵化的畫面。

據了解，海洋生物研究一直缺少對這片水域的詳細記錄，該次探測機不只拍攝到卵鞘及成群的鯊魚幼苗，更拍到「Sailfin粗鯊」（Oxynotus paradoxus）、「黑口蜥鯊」（Blackmouth Catsharks）、「布魯克斯貓鯊」（Galeus melastomus）等稀有、罕見物種，沙利文說：「很開心我們有重大的發現，團隊將繼續用研究及數據為海洋奉獻。」