傳說中看到會遇上不幸 超稀有「銀狐」現身讓網友驚艷

最近英國出現了超罕見的銀狐，引來網友熱議。（圖擷自推特）

2018-11-12 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕通常一般人看到的狐狸身體都是黃褐色，其實世界還有極少數銀色狐狸，西方更有傳言指稱，若看到銀狐將有不幸降臨。最近銀狐現身英國，引來網友熱議。

綜合外媒報導，銀狐在大自然中相當少見，中世紀人們認為，如果看到銀色的狐狸，就會有不幸的事情要發生。最近英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）在柴郡（Cheshire）的一個花園發現了一隻銀狐，這是當地25年來首次看到銀色的狐狸，現在這隻銀狐已被送到臨時之家安置，更被人們取名為影子（Shadow）。

雖然這隻銀狐在被人們捕獲時相當害怕，但皇家防止虐待動物協會表示，牠的健康狀態良好，而且體重還過重。這隻銀狐的個性相當溫，似乎有被馴服過，因此動保團體懷疑牠過去可能是人類的寵物，但與主人分離了，他們現在正努力讓銀狐與主人會合。

皇家防止虐待動物協會也說，如果最後真的找不到銀狐的主人，他們會幫牠重新找一位主人，但新主人必須是動物專家。協會解釋，由於狐狸原先是野生生物，因此牠們需要專家才能照顧好，而且稀有動物的治療也比較花錢。

許多網友看到這隻銀狐後都大為驚艷，「好美麗！」、「好神奇的動物！」、「驚為天人。」、「希望牠不會被人類傷害。」