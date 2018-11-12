醫療系統破敗不堪 中國病患絕望「動手做」藥物自救

2018-11-12 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國的人口老年化情形日益嚴重，加上該國基本保險並沒有涵蓋到醫療及藥物，導致看病、用藥的費用高昂，許多病患因沒有足夠的錢能支付醫療費用，轉而開始自己「動手做」藥物來服用。

《紐約時報》以「在中國，絕望的病患不是靠走私藥物就是自己動手做」為標題，探討中國藥物昂貴的問題，更寫道：「病人需不斷在網路上尋找存活的可能。」

據《紐約時報》報導，中國錦州市一名商人張哲軍（音譯，Zhang Zhe jun）在網路上購買原料用以自製藥物給患有肺癌的母親，張哲軍表示，自己並沒有任何醫藥相關經驗，但由於負擔不起昂貴的癌症藥物，出於絕望才會這麼做。

張哲軍說：「在網路上搜尋『如何自製藥物』時相當無助且失落，網路上購買的原料都是未經檢驗過，不知道是否為真品，但我們沒有選擇權、沒辦法挑剔，只能希望賣家有點良知。」他的母親在受訪的幾個月後過世。

《todayonline》報導，中國自製藥物氾濫的情形相當嚴重，去年中國當局在一間公寓內查獲自製腎臟病藥物，嫌犯洪如平（音譯，Mr Hong Ruping）表示自己每週須洗腎3次，這些藥物是來自印度的廉價仿製藥物，據報導，洪如平不只為了自己，他更是中國走私藥品的採購代理人，專門為無法負擔、取得藥品的人採購廉價藥物。

藥物昂貴，醫療費用負擔不起是目前中國醫療環境的狀況，直到去年10月，美國和歐洲的合格藥品，進口到中國前都仍須進行嚴格的審查，面對破敗不堪的醫療系統，中國病患不得不自己想辦法治病，甚至自己製藥。